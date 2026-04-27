Saldırının altından Epstein çıktı! Saldırgan: "Pedofili ve hainlerin suçuna ortak olmayacağım"

Saldırgan Allen, manifestosunda eyleminin motivasyonunu "ülkeyi yönetenlerin suçlarından arınmak" olarak açıkladı. Bir ABD vatandaşı olarak temsilcilerinin yaptıklarından sorumlu tutulmak istemediğini belirten Allen, şu ifadeleri kullandı:

"Pedofili ve hainlerin suçuna ortak olmayacağım"

"Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bulamasına izin vermek istemiyorum. Buna ilişkin bir şey yapmak için elime geçen ilk gerçek şans buydu."

Güvenlik zafiyetiyle dalga geçti: "Sadece kibir gördüm"

Otele birden fazla silahla girmesine rağmen hiçbir engelle karşılaşmadığını iddia eden Allen, ABD Gizli Servisi’ni "beceriksizlikle" suçladı. Otelde metal dedektörü veya sıkı bir güvenlik önlemi beklediğini ancak hiçbirine rastlamadığını belirten saldırgan, "Otele girer girmez fark ettiğim tek şey kibir duygusuydu" dedi.

Saldırganın en çarpıcı iddiası ise İran benzetmesi oldu: "ABD vatandaşı yerine bir İran ajanı olsaydım, buraya bir 'Ma Deuce' (M2 ağır makineli tüfek) getirebilirdim ve kimse fark etmezdi. Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz."

Hedef listesi: Kash Patel hariç tüm yetkililer

Saldırganın mesajlarında, suikast planının detayları da yer aldı. FBI Direktörü Kash Patel dışındaki tüm idari yetkilileri öncelikli hedef olarak belirlediğini yazan Allen, otel çalışanları, polis ve sivil ziyaretçileri hedef almadığını vurguladı.

"Ayın Öğretmeni" seçilmişti

Los Angeles bölgesindeki Torrance kentinden olduğu belirlenen Allen’ın geçmişi ise şaşkınlık yarattı. Özel bir ders merkezinde çalışan saldırganın, 2024 Aralık ayında "Ayın Öğretmeni" seçildiği ortaya çıktı. LinkedIn profilinde kendisini makine mühendisi ve oyun geliştiricisi olarak tanımlayan Allen’ın, kız kardeşi tarafından da "dünyadaki sorunları çözmek için bir şeyler planladığına dair" daha önce uyarıldığı bildirildi.

Başkan Donald Trump ise olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırganı "hastalıklı birisi" olarak nitelendirmiş ve ailesinin de durumun farkında olduğunu belirtmişti. Washington Hilton Oteli'nde yakalanan Allen’ın üzerinden bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak çıkmıştı.