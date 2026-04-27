Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz Siyonistlerin ateşkes oyunu bozuldu! übnan’da sinsi "göç ettirme" projesi devrede! Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu Stratejik caydırıcılık düzeyinde cevap verilecek Sert ve güçlü karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir! 10 asker ve iki polis intihar etti Katil sürüsü kendini imha ediyor Hizmet mi hezimet mi? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: Üzücü Olaylara Rağmen Heykelden Vazgeçmedik Sentetik yerine doğal pamuk Tekstil sektörü mecburiyetten sağlığa yöneldi Tevfik Diker: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli!
Saldırının altından Epstein çıktı! Saldırgan: "Pedofili ve hainlerin suçuna ortak olmayacağım"

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen 31 yaşındaki Cole Allen’ın, eylemden dakikalar önce ailesine gönderdiği "manifesto" niteliğindeki mesajlar ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Kendisini “dost canlısı federal suikastçı” olarak tanımlayan saldırganın, güvenlik zafiyetine yönelik alaycı ifadeleri dikkat çekti.

Saldırgan Allen, manifestosunda eyleminin motivasyonunu "ülkeyi yönetenlerin suçlarından arınmak" olarak açıkladı. Bir ABD vatandaşı olarak temsilcilerinin yaptıklarından sorumlu tutulmak istemediğini belirten Allen, şu ifadeleri kullandı:

"Pedofili ve hainlerin suçuna ortak olmayacağım"

"Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bulamasına izin vermek istemiyorum. Buna ilişkin bir şey yapmak için elime geçen ilk gerçek şans buydu."

Güvenlik zafiyetiyle dalga geçti: "Sadece kibir gördüm"

Otele birden fazla silahla girmesine rağmen hiçbir engelle karşılaşmadığını iddia eden Allen, ABD Gizli Servisi’ni "beceriksizlikle" suçladı. Otelde metal dedektörü veya sıkı bir güvenlik önlemi beklediğini ancak hiçbirine rastlamadığını belirten saldırgan, "Otele girer girmez fark ettiğim tek şey kibir duygusuydu" dedi.

Saldırganın en çarpıcı iddiası ise İran benzetmesi oldu: "ABD vatandaşı yerine bir İran ajanı olsaydım, buraya bir 'Ma Deuce' (M2 ağır makineli tüfek) getirebilirdim ve kimse fark etmezdi. Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz."

Hedef listesi: Kash Patel hariç tüm yetkililer

Saldırganın mesajlarında, suikast planının detayları da yer aldı. FBI Direktörü Kash Patel dışındaki tüm idari yetkilileri öncelikli hedef olarak belirlediğini yazan Allen, otel çalışanları, polis ve sivil ziyaretçileri hedef almadığını vurguladı.

"Ayın Öğretmeni" seçilmişti

Los Angeles bölgesindeki Torrance kentinden olduğu belirlenen Allen’ın geçmişi ise şaşkınlık yarattı. Özel bir ders merkezinde çalışan saldırganın, 2024 Aralık ayında "Ayın Öğretmeni" seçildiği ortaya çıktı. LinkedIn profilinde kendisini makine mühendisi ve oyun geliştiricisi olarak tanımlayan Allen’ın, kız kardeşi tarafından da "dünyadaki sorunları çözmek için bir şeyler planladığına dair" daha önce uyarıldığı bildirildi.

Başkan Donald Trump ise olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırganı "hastalıklı birisi" olarak nitelendirmiş ve ailesinin de durumun farkında olduğunu belirtmişti. Washington Hilton Oteli'nde yakalanan Allen’ın üzerinden bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak çıkmıştı.

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!
Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

Gündem

Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!

Trump’tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi"
Trump’tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi"

Gündem

Trump’tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi"

Yorumlar

Mustafa

          Nokta atışı yaparak İRAN liderini ailesi ile birlikte katledenler İran'da 168 çocuğun bulunduğu binaya üç kez nokta atışı yaparak yaktılar.         Elleriyle yazdıkları talmut ve mişna Dinini uygulayan  Siyonist ve  laik Hristiyan lar Epstein adasını kurdular bebekleri çocukları kötü emellerine alet ettiler. Vahşice kanlarını kendilerine enjekte ettiler bununlada yetinmediler vahşi hayvanlar gibi çocukları çiğ çiğ yediler. ABD medyası böyle yazıyor, bizdeki batı aşıkları nın sesleri kesildi üç maymunu oynuyorlar. Lanet olsun sesiz kalanlara.            Osmanlı imparatorluğun da en  çok yargılanma kayıp çocuklar için olmuştur yargılananlar sabatay yahudiler dir. Çocuk kanı içtikleri kanla hamur yoğurdukları halk arasında en çok konuşulan konudur. Kayıp çocuklar asla bulunamamıştır

Hamdi

Bir garip tiyatro sarı pedofili sapık itrailin mayın merkebi için hazırlanmış çok güzel oynanmış bir rol
