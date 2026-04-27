Ekonomi

Giresun'da yayla sezonu açılıyor: 2026 yılı kuralları ve ücretleri belli oldu!

Giresun Valiliği koordinasyonunda toplanan Mera Komisyonu, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların heyecanla beklediği 2026 yılı yayla ve mera kullanım esaslarını karara bağladı. Yeni düzenlemeyle birlikte yaylaya çıkış tarihleri netleşirken, hayvan başına ödenecek otlatma ücretleri ve uyulması gereken disiplin kuralları kamuoyuna duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yaylalarda otlatma sezonu bu yıl 20 Mayıs itibarıyla resmen açılacak ve 10 Ekim tarihine kadar devam edecek. Doğal dengenin korunması ve meraların aşırı yıpranmaması amacıyla belirlenen bu takvim dışındaki izinsiz çıkışlara kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

 

Hayvan başına ücret tarifesi netleşti

Yetiştiricilerin yayla imkanlarından yararlanabilmesi için belirlenen ücret tarifesi de açıklandı. Buna göre, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 28 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 56 TL otlatma ücreti alınacak. Ücretlerin yatırılmasının ardından yetiştiricilerin, muhtarlıklar ve ilgili tarım müdürlükleri üzerinden "Yayla Çıkış İzin Belgesi" alması zorunlu tutuldu.

 

Belgesi olmayana tahliye ve para cezası

Yeni sezonda denetimlerin artırılacağı ve kaçak otlatmaya geçit verilmeyeceği bildirildi. İzin belgesi olmaksızın yaylaya çıktığı tespit edilen şahıslara yönelik idari para cezası uygulanacağı ve hayvanların meradan derhal tahliye edileceği uyarısı yapıldı. Kararların uygulanması ve yetiştiricilerin bilgilendirilmesi konusunda köy ve mahalle muhtarlarının tam yetkili ve sorumlu olduğu ifade edildi.

