Özgür Özel ucuzlatmayı vaat ediyor… Almanya’da yeni alkol yasağı kararı Denizdeki ikmal krizi sonrası rotayı Türkiye'ye kırmak zorunda kaldılar: Dünya devi Ankara'dan gemi alacak Tam 5 bin koli... On binlerce yumurta imha edildi! Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı! Beşiktaş'taki ünlü otelde yangın: Herkes tahliye edildi! 9 günde 400 bin kişi gezdi! Türkiye’nin en büyük lale tarlasına ziyaretçi akını En ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller belli oldu! Listedeki iki il şaşırttı! Prof. Dr. Topgül: Şişkinlik sanılan şey kitle olabilir! Bu işarete dikkat...İşte o belirtisini duyurdu Sadece 10 gün canlı kalabilen laleler açtı: Dokunan yanıyor! Koparmanın bedeli bir servet
Yeniakit Publisher
Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'de yıllarca satış rekorları kıran Fiat Egea'nın yerini alacak olan halefinin görüntüleri ortaya çıktı.

1
#1
Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile imzaladığı yeni anlaşmalarla üretim planlarında önemli güncellemeler yaptığını açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretim süresi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

#2
Tofaş'ın Bursa fabrikasında banttan inmesi beklenen ve Egea'nın halefi olarak gösterilen yeni aracın kamuflajlı test görüntüleri otomobil dünyasında büyük merak uyandırdı. Sızdırılan görseller, merakla beklenen bu yeni modelin dış tasarımını ve radikal değişiklikler barındıran iç mekan detaylarını ilk kez gözler önüne seriyor.

#3
TASARIM DETAYLARI Bursa sokaklarında kaydedilen görüntülerde, aracın arkaya doğru alçalan şık fastback gövde yapısı oldukça dikkat çekiyor. Parçalı far tasarımı ve aerodinamik jantlarla donatılan yeni model, Crossover-Sedan karışımı dinamik ve modern bir duruş sergiliyor.

#4
GRANDE PANDA ESİNTİLERİ Aracın kabin içi, geleneksel tasarım dilinden uzaklaşarak Fiat Grande Panda modelinden izler taşıyan oldukça yenilikçi bir değişime ev sahipliği yapıyor. Altı düzleştirilmiş sportif direksiyon simidi, geniş kol dayama ünitesi ve geometrik desenli kaliteli kumaş koltuklar sürüş konforunu bir adım öteye taşıyor.

#5
Orta konsolda, geleneksel vites kolunun yerini alan minimalist vites seçici, elektronik park freni ve motor çalıştırma düğmesi gibi detaylar var. Bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması planlanan yeni fastback modelinin isminin ve motor seçeneklerinin önümüzdeki aylarda kesinleşmesi bekleniyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yüksel

hayırlısı bakalım

Montaj sanayi maraşlı

Montaj olunca küresel firmalar istediği modeli istediği ülkede üretiyor
Muş'ta deprem
Gündem

Muş'ta deprem

Muş'un Bulanık ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu
Teknoloji

Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu

30 metrekarelik bir atölyede kurulan, 2019 yılında üretilen tek bir kritik parça ile savunma ve havacılık sektörüne adım atan sanayi şirketi..
Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz
Gündem

Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz

Diyarbakır’da düzenlenen “Kuzey Kürtleri, Ulusal Birliği Tartışıyor” adlı konferansa tutuklu bulunduğu İmralı’dan bir mesaj gönderen terör ö..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması
Dünya

ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması

Buckingham Sarayı, ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırının ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nı..
