Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'de yıllarca satış rekorları kıran Fiat Egea'nın yerini alacak olan halefinin görüntüleri ortaya çıktı.
Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile imzaladığı yeni anlaşmalarla üretim planlarında önemli güncellemeler yaptığını açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretim süresi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Tofaş'ın Bursa fabrikasında banttan inmesi beklenen ve Egea'nın halefi olarak gösterilen yeni aracın kamuflajlı test görüntüleri otomobil dünyasında büyük merak uyandırdı. Sızdırılan görseller, merakla beklenen bu yeni modelin dış tasarımını ve radikal değişiklikler barındıran iç mekan detaylarını ilk kez gözler önüne seriyor.
TASARIM DETAYLARI Bursa sokaklarında kaydedilen görüntülerde, aracın arkaya doğru alçalan şık fastback gövde yapısı oldukça dikkat çekiyor. Parçalı far tasarımı ve aerodinamik jantlarla donatılan yeni model, Crossover-Sedan karışımı dinamik ve modern bir duruş sergiliyor.
GRANDE PANDA ESİNTİLERİ Aracın kabin içi, geleneksel tasarım dilinden uzaklaşarak Fiat Grande Panda modelinden izler taşıyan oldukça yenilikçi bir değişime ev sahipliği yapıyor. Altı düzleştirilmiş sportif direksiyon simidi, geniş kol dayama ünitesi ve geometrik desenli kaliteli kumaş koltuklar sürüş konforunu bir adım öteye taşıyor.
Orta konsolda, geleneksel vites kolunun yerini alan minimalist vites seçici, elektronik park freni ve motor çalıştırma düğmesi gibi detaylar var. Bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması planlanan yeni fastback modelinin isminin ve motor seçeneklerinin önümüzdeki aylarda kesinleşmesi bekleniyor./ kaynak: ensonhaber
