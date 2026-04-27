Bisiklet sevgisi canından etti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bisiklet sürerken yere düşen 15 yaşındaki Nurullah Sefa İşçan, iç kanama geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Nurullah Sefa İşçan bisikletiyle gezerken dengesini kaybederek yere düştü. Bilincini kaybeden çocuğu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nurullah Sefa İşçan, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

İÇ KANAMA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İç kanama geçirdiği belirlenen 15 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Nurullah Sefa İşçan'ın cenazesi 27 Nisan Pazartesi (bugün) Arifiye Hanlı Mahallesi Bilal-i Habeşi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hanlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yunus timleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı
Yunus timleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Gündem

Yunus timleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Siirt'te feci kaza
Siirt'te feci kaza

Yerel

Siirt'te feci kaza

Yol savaş alanına döndü! Zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Yol savaş alanına döndü! Zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Yol savaş alanına döndü! Zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa ve Hatay’da trafik kazaları: 13 yaralı
Şanlıurfa ve Hatay’da trafik kazaları: 13 yaralı

Gündem

Şanlıurfa ve Hatay’da trafik kazaları: 13 yaralı

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!
Spor

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak tarihi bir hamle geldi. Daha önce koalisyon ortağı olan eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Ya..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
x

