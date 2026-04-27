Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Altaylı, Ömer Koç’un Yunan adalarına açıldığı "Leander G" isimli mega yatın geçmişini ve özelliklerini mercek altına aldı. 1992 yapımı, 75 metre uzunluğundaki bu yatın sıradan bir tekne olmadığını vurgulayan Altaylı, geminin İngiliz donanmasına ve Kraliyet ailesine uzanan bağını deşifre etti.

İngiliz Kraliyet ailesinin gayriresmî yatı Ömer Koç’ta

Kraliçe Elizabeth’ten Kral Charles ve Camilla’ya kadar pek çok üst düzey ismi Karayipler'de ağırlayan bu yat, İngiltere’nin "gayriresmî Kraliyet yatı" olarak biliniyor. 12 misafir için 26 personelin hizmet verdiği bu devasa yüzer sarayın bugünkü değerinin ise 60 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

"Kendi tersanesini beğenmedi mi?"

Altaylı’nın eleştiri oklarının hedefindeki asıl nokta ise Koç Grubu’nun sahip olduğu RMK Marine tersanesi oldu. Türkiye’nin en önemli tersanelerinden biri olan, MİLGEM gibi milli projelerde yer alan ve dünya standartlarında mega yatlar üreten RMK Marine dururken, Ömer Koç’un yabancı bir tersaneyi tercih etmesi dikkat çekti.

Altaylı, ailenin diğer üyelerinin tercihlerine de değinerek durumu şu sözlerle özetledi:

Rahmi ve Mustafa Koç: Teknelerini RMK’da suya indirmişti.

Teknelerini RMK’da suya indirmişti. Ali Koç: Tersaneye kızıp İtalyan Benetti’yi tercih etmişti.

Ömer Koç: Kendi tersanesi yerine İngiliz soyluluğunu temsil eden "Leander G"yi satın almayı seçti.

"Burjuvaya savaş" mesajı

Fatih Altaylı, Koç ailesinin bu tercihini "ilginç" olarak nitelerken, milli sanayiye sahip çıkan söylemlerin aksine, özel hayatta tercih edilen İngiliz ve Yunan adaları aşkını ironik bir dille eleştirdi.

Bu yazı, Altaylı’nın sermaye gruplarına yönelik başlattığı "hesaplaşma" serisinin ilk ve en etkili adımı olarak yorumlandı.