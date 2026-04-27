  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife! Muş'ta deprem Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!" Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı! "Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar! Zelenskiy'den tarihi Ankara mesajı: "NATO Zirvesi için Türkiye'de olacağız!" Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz Siyonistlerin ateşkes oyunu bozuldu! übnan’da sinsi "göç ettirme" projesi devrede!
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç'lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç'lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını Koç ailesiyle başlattı. Altaylı, seküler sermayenin temsilcisi olarak gördüğü ailenin, milli imkanlar yerine yabancı hayranlığını Ömer Koç’un 60 milyon dolarlık İngiliz yatı üzerinden eleştirdi.

Altaylı, Ömer Koç’un Yunan adalarına açıldığı "Leander G" isimli mega yatın geçmişini ve özelliklerini mercek altına aldı. 1992 yapımı, 75 metre uzunluğundaki bu yatın sıradan bir tekne olmadığını vurgulayan Altaylı, geminin İngiliz donanmasına ve Kraliyet ailesine uzanan bağını deşifre etti.

İngiliz Kraliyet ailesinin gayriresmî yatı Ömer Koç’ta

Kraliçe Elizabeth’ten Kral Charles ve Camilla’ya kadar pek çok üst düzey ismi Karayipler'de ağırlayan bu yat, İngiltere’nin "gayriresmî Kraliyet yatı" olarak biliniyor. 12 misafir için 26 personelin hizmet verdiği bu devasa yüzer sarayın bugünkü değerinin ise 60 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

"Kendi tersanesini beğenmedi mi?"

Altaylı’nın eleştiri oklarının hedefindeki asıl nokta ise Koç Grubu’nun sahip olduğu RMK Marine tersanesi oldu. Türkiye’nin en önemli tersanelerinden biri olan, MİLGEM gibi milli projelerde yer alan ve dünya standartlarında mega yatlar üreten RMK Marine dururken, Ömer Koç’un yabancı bir tersaneyi tercih etmesi dikkat çekti.

Altaylı, ailenin diğer üyelerinin tercihlerine de değinerek durumu şu sözlerle özetledi:

  • Rahmi ve Mustafa Koç: Teknelerini RMK’da suya indirmişti.
  • Ali Koç: Tersaneye kızıp İtalyan Benetti’yi tercih etmişti.

  • Ömer Koç: Kendi tersanesi yerine İngiliz soyluluğunu temsil eden "Leander G"yi satın almayı seçti.

"Burjuvaya savaş" mesajı

Fatih Altaylı, Koç ailesinin bu tercihini "ilginç" olarak nitelerken, milli sanayiye sahip çıkan söylemlerin aksine, özel hayatta tercih edilen İngiliz ve Yunan adaları aşkını ironik bir dille eleştirdi.

Bu yazı, Altaylı’nın sermaye gruplarına yönelik başlattığı "hesaplaşma" serisinin ilk ve en etkili adımı olarak yorumlandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23