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Dünya Yönetim karşıtı protestolar durdurulamıyor: Milletvekilini Öldürdüler!
Dünya

Yönetim karşıtı protestolar durdurulamıyor: Milletvekilini Öldürdüler!

Sri Lanka'da yönetime karşı protesto gösterileri şiddetlenirken, iktidar partisinden bir milletvekili çatışmalarda öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:09:00 -
Yönetim karşıtı protestolar durdurulamıyor: Milletvekilini Öldürdüler!

Sri Lanka'da yönetime karşı protesto gösterileri şiddetlenirken, iktidar partisinden bir milletvekili çatışmalarda öldürüldü.

İktidarda bulunan Rajapaksa ailesine ve milletvekillerine yönelik saldırıların arttığı ülkede birçok ev ve araç ateşe verildi.

İki günde 7 kişinin öldüğü gösterilerde 200'e yakın kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kısa bir süre önce başbakan olarak atadığı kardeşi Mahinda Rajapaksa da kısa bir süre önce istifa etti.

Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ve başkent Kolombo'da askerlerin sokağa inmesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Sri Lankalılar aylardır süren elektrik kesintilerinden ve akaryakıt kuyruklarından şikayetçi. Rajapaksa hükümeti sorunlara yeterli çözümler getirememesi ve ileriye dönük bir yol haritası oluşturamaması sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Döviz kurlarındaki çıkmaz ve artan enflasyonun yanı sıra mazot, benzin ve ilaç kıtlığı da ülkenin başa çıkmaya çalıştığı ekonomik krizin başlıca sorunları haline geldi.

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