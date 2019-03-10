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"Yomra, Trabzon’un en huzurlu ilçesi olacak"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, 31 Mart’tan sonra Yomra'nın Trabzon’un en huzurlu ilçesi olacağını söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 16:11
"Yomra, Trabzon’un en huzurlu ilçesi olacak"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra insanı huzur istiyor, adalet istiyor. Yomra’da kavgadan, gerilimden beslenenler var. 31 Mart’tan sonra Yomra, Trabzon’un en huzurlu ilçesi olacağını söyledi.

 

Yomra ilçe merkezinde seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra’da adaletli ve herkese eşit bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.

 

“Yomra’da her alanda değişim ve dönüşüm gerçekleştireceğiz”

 

Yomra halkının, belediyesinden neleri istediğini çok iyi bildiğini dile getiren Bıyık, “Yomra’da yapacağımız çalışmalar sadece belediyecilik çalışmaları ile sınırlı kalmayacak. Yomra’da her alanda değişim ve dönüşüm gerçekleştireceğiz. Adaletli, herkese eşit, kimseye karşı önyargısı olmayan, kavgaya ve dedikoduya prim vermeyen bir belediye başkanı olacağım. Yomralılar huzur istiyor, adalet istiyor. Yomra’da kavgadan, gerilimden beslenenler var. Benim olduğum yerde kavga olmaz. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Çünkü ben olumsuz yaşayan, düşünen, konuşan insanlara prim vermem. 31 Mart’tan sonra Yomra, Trabzon’un en huzurlu ilçesi olacak” diye konuştu.

 

“31 Mart’ta rekor oy oranı ile sandıktan çıkacağız”

 

Yomralılarla olan sohbetlerinde ilçe halkın değişim talebi üzerine göreve talip olduğunu hatırlatan Bıyık, “31 Mart’ta rekor oy oranı ile sandıktan çıkacağız. 1 Nisan sabahı ilk işim bana oy vermeyenlerle kucaklaşmak olacak. Seçimler demokrasilerin şölenleridir. Seçim günü herkes özgür iradesi ile oyunu kullanır, sandıklar açıldığında seçim biter. Artık hizmet dönemi başlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:11
  1. Trabzon
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