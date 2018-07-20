'Yolunda A.Ş.' Kurulan şirket sayısında patlama!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamada, 2018 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısının, 2017 yılının aynı dönemine göre %27,44 oranında arttığı kaydedildi.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %27,44 artış gösterirken, kurulan kooperatif sayısında ise %21,89 oranında artış gözlendi.

2018 yılı ilk altı ayında 46 bin 837 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan şiketlerden 39 bin 285'i limited şirket oldu. Aynı dönemde kurulan anonim şitket sayısı ise 6 bin 966 olarak gerçekleşti. Anonim şirket kuruluşu toplam şirket kuruluşunun %34,61’ini oluşturdu.

ŞAHIS İŞLETMELERİ YERİNE ŞİRKETLER KURULDU

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %18,53 oranında azalış gerçekleşti. Bu düşüş, şahıs işletmelerinin eskisi kadar tercih edilmediğini gösterdi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %8,16 olarak belirlenirken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %5,12 azalma görüldü. Kapanan kooperatif sayısında da %12,99 oranında azalış gözlendi.