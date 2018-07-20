0553 313 94 23

'Yolunda A.Ş.' Kurulan şirket sayısında patlama!

Spekülasyon ve provokasyonlarla ekonomi üzerinde tehdit oluşturmaya çalışan karanlık odaklara rağmen Türkiye ekonomisindeki istikrarlı seyir tüm hızıyla sürüyor. TOBB'un açıkladığı son verilerde, 2018 yılının ilk altı ayında kurulan şirket sayısının 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,44 oranında arttığı gözlenirken, kooperatif sayısında ise yüzde 21.89 oranında artış kaydedildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:28
'Yolunda A.Ş.' Kurulan şirket sayısında patlama!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamada, 2018 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısının, 2017 yılının aynı dönemine göre %27,44 oranında arttığı kaydedildi.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %27,44 artış gösterirken, kurulan kooperatif sayısında ise %21,89 oranında artış gözlendi.

2018 yılı ilk altı ayında 46 bin 837 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan şiketlerden 39 bin 285'i limited şirket oldu. Aynı dönemde kurulan anonim şitket sayısı ise 6 bin 966 olarak gerçekleşti. Anonim şirket kuruluşu toplam şirket kuruluşunun %34,61’ini oluşturdu.

ŞAHIS İŞLETMELERİ YERİNE ŞİRKETLER KURULDU

 Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %18,53 oranında azalış gerçekleşti. Bu düşüş, şahıs işletmelerinin eskisi kadar tercih edilmediğini gösterdi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %8,16 olarak belirlenirken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %5,12 azalma görüldü. Kapanan kooperatif sayısında da %12,99 oranında azalış gözlendi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:28
  1. kurulan şirket sayısı arttı
  2. kurulan şirket sayısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi ne zaman yatacak?
    1. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    2. Emeklilere müjde! Toplu para geliyor
    3. Fındıkta erken hasat uyarısı
    4. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    5. Akın İpek yakalandı mı? Akın İpek..
    6. Tuzla'daki zehirli koku olayıyla..
    7. MB’nin anketine göre enflasyon..
    8. Koç Üniversitesi ücretleri ve puanları..
    9. TİM Başkanından flaş açıklama!
    10. Google ve yan kuruluşları..
    11. Devlet akaryakıttaki milyarlık..
    12. Rusya'ya sebze-meyve ihracatında rekor..
    13. Katma değeri olan yerli üretime..
    14. Flaş bedelli açıklaması! 'Eğer paranız..
    15. Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş..
    16. Adalet Bakanı Gül: FETÖ'cü Akın İpek..
    17. Tahkim’de güç birliği yaptılar
    18. EGD’den ‘Ekonomi Basın Tarihi’
    19. Kurdaki artış ‘cep’ yakıyor
    20. İstanbul'da binlerce konut,..
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri