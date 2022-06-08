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Yerel Yolun karşısına geçmek isteyen yaya kazada can verdi
Yerel

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya kazada can verdi

Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve erkek olduğu öğrenilen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 03:34:00 -
Yolun karşısına geçmek isteyen yaya kazada can verdi

Kaza, 23.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DVY 881 plakalı otomobil, Basın Ekspres Yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş metrelerce sürüklendi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu, İstanbul Havalimanı yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süre kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, otomobilde çekici ile otoparka çekildi.

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