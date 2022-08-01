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Yerel Yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi
Yerel

Yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 03:00:00 -
Yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi

Kaza, 21.30 sularında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan K.E.Ü. idaresindeki 44 EF 243 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cevat Tanışık’a (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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