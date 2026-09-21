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Yerel Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti

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Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler’de yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile P.’ye minibüs çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede vefat etti.

İstanbul Bahçelievler’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Basın Ekspres bağlantı yolunda Y.G. idaresindeki 34 LJL 676 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile P'ye çarptı.Kazada Vesile P. ağır yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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