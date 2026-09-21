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Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

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Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünü kaplayan sirrokümülüs bulutları sıra dışı görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekti.

#1
Foto - Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

Yüksekova’da öğle saatlerinde gökyüzünde beliren alışılmadık görüntü, ilçede merak uyandırdı.

#2
Foto - Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

İlçenin semalarını kaplayan Sirrokümülüs bulutları dikkat çekti. Bu muazzam manzarayı ilk kez gören vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Gökyüzündeki hareketliliği kayda alan vatandaşlardan Hamit Zoru, "İlçenin semalarında bulutların taneli bir yapıyla yoğunlaştığını gördük. İnanın muhteşem bir görüntü var. Biz de bu anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Araştırdığımızda bu bulutlara Sirrokümülüs denildiğini, nadir görülen bir durum olduğunu öğrendik. Oluşan bu görüntü herkesi cezbetti" dedi.

#3
Foto - Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

Sirrokümülüs bulutları nedir? Yüksek seviyede, yaklaşık 5 ila 13 kilometre yükseklikte yer alan Sirrokümülüs bulutları, yüksek irtifalı troposferik bulutların üç ana tipinden birini oluşturuyor. Görünüş olarak yayılmış ince beyaz parçacıklar veya küçük buğday tanelerini andıran bu bulutlar, düzenli bir şekil oluşturacak şekilde bir arada ya da ayrık diziliyor.

#4
Foto - Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

Sirrokümülüsleri oluşturan parçacıkların genişliği genellikle 1 derecelik yaydan, yani kol ileri uzatıldığında serçe parmağı kalınlığından daha dar bir alanı kapsıyor. Bu bulutlar, çeşitli hava olaylarının da habercisi olarak biliniyor. Batı yönünden gelmeleri durumunda sıcak cepheye işaret eden Sirrokümülüs bulutlarının görülmesinden sonraki 18 ila 36 saat içinde genellikle yağış başladığı belirtiliyor.

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