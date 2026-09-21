Yüksekova semalarında nadir anlar! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı

İlçenin semalarını kaplayan Sirrokümülüs bulutları dikkat çekti. Bu muazzam manzarayı ilk kez gören vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Gökyüzündeki hareketliliği kayda alan vatandaşlardan Hamit Zoru, "İlçenin semalarında bulutların taneli bir yapıyla yoğunlaştığını gördük. İnanın muhteşem bir görüntü var. Biz de bu anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Araştırdığımızda bu bulutlara Sirrokümülüs denildiğini, nadir görülen bir durum olduğunu öğrendik. Oluşan bu görüntü herkesi cezbetti" dedi.