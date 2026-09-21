Şenol Kazancı’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na Ziyaret
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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile yeni yayın ihalesine ilişkin konular ele alındı.
Millî Takımlar ana sponsoru Turkcell’in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyarette, Türk futbolunun gündemindeki konular değerlendirildi. Görüşmede özellikle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile yeni yayın ihalesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin ardından TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya A Millî Takım forması takdim etti.
Görüşme, Türk futbolunun yayıncılık ve organizasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması açısından dikkat çekti.