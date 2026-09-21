Şamil Tayyar’dan fon vurgunu çıkışı! ‘Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Şamil Tayyar, fon krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sistemde iğne ucu kadar dahi açık bırakılmamalı. Kimsenin yaptığı yanına kalmamalı” dedi.
Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Fon operasyonunda ilgili şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı, tutuklananlar oldu. Birinci derece yakınları dahil para hareketleri MASAK’a havale edildi. Mal varlıkları donduruldu.
Bunlar doğru ve yerinde hareketler. İğne ucu kadar sistemde açık bırakılmamalı. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu olup bitenleri denetlemek ve düzenlemekle sorumlu kamu görevlileri görmezlikten mi gelinecek? Hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam mı edecekler?
Beceriksizliğin, sorumsuzluğun veya ihmalin bir faturası olmayacak mı? Piyasalarda yeniden güven inşa edilecekse denetleyici ve düzenleyici kamu kurumları da silbaştan ele alınmalıdır. Yaptığı kimsenin yanına kalmamalıdır”