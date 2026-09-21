  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek duyurdu: Usulsüz vatandaşlık soruşturması! 72 gözaltı, 30 şirkete kayyım Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı Ağaç AŞ’de kaymağın büyüğü Ekrem’e gitmiş Kuriş suç örgütü ile CHP’nin derin bağı deşifre oldu! CHP’ye oy vermeyeni aforoz etmiş İki ölümde de FETÖ’nün izi var! Meriç ve Defne’nin dosyaları da açılsın Çin gemisinde yapay zeka alarmı! ABD ordusu baskından döndü Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı Hürmüz’de gerilim tırmandı! İran: ABD’nin MQ-1 İHA’sını düşürdük 7 Avrupa ülkesi Türkiye’ye karşı bildiri yayımladı! Meloni imzalamadı Fon soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gündem Şamil Tayyar’dan fon vurgunu çıkışı! ‘Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın’
Gündem

Şamil Tayyar’dan fon vurgunu çıkışı! ‘Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şamil Tayyar’dan fon vurgunu çıkışı! ‘Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın’

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Şamil Tayyar, fon krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sistemde iğne ucu kadar dahi açık bırakılmamalı. Kimsenin yaptığı yanına kalmamalı” dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Fon operasyonunda ilgili şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı, tutuklananlar oldu. Birinci derece yakınları dahil para hareketleri MASAK’a havale edildi. Mal varlıkları donduruldu.

Bunlar doğru ve yerinde hareketler. İğne ucu kadar sistemde açık bırakılmamalı. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu olup bitenleri denetlemek ve düzenlemekle sorumlu kamu görevlileri görmezlikten mi gelinecek? Hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam mı edecekler?

Beceriksizliğin, sorumsuzluğun veya ihmalin bir faturası olmayacak mı? Piyasalarda yeniden güven inşa edilecekse denetleyici ve düzenleyici kamu kurumları da silbaştan ele alınmalıdır. Yaptığı kimsenin yanına kalmamalıdır”

 

SPK’dan fon tasfiyelerine ek süre! Üst sınır 6 ay oldu
SPK’dan fon tasfiyelerine ek süre! Üst sınır 6 ay oldu

Ekonomi

SPK’dan fon tasfiyelerine ek süre! Üst sınır 6 ay oldu

Fon soruşturmasında Tera Yatırım’ın iki yönetim kurulu üyesine gözaltı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım’ın iki yönetim kurulu üyesine gözaltı

Gündem

Fon soruşturmasında Tera Yatırım’ın iki yönetim kurulu üyesine gözaltı

Fon soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ekonomi

Fon soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kuşçu hayranı

Saygıdeğer Şamil Tayyar abim ???? doğru tesbitte bulunuyor. Denetleyici kamu görevlileri hakkında istihkaklarina düşen yapılmalı.

mütevekkil3

aynen katılıyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23