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Dünya Peru’da seçimler öncesi kan aktı: Vali adayı gazeteci pazarda katledildi
Dünya

Peru’da seçimler öncesi kan aktı: Vali adayı gazeteci pazarda katledildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Peru’da ekim ayındaki yerel seçimler öncesinde yolsuzlukların üzerine giden gazeteci ve vali adayı Susy Ysabel Aponte Polo, Caraz kentinde destekçileriyle pazarı gezdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Günler öncesinden ölüm tehditleri aldığını duyuran kadın adayın pazar yerinde katledildiği kanlı saldırıda 5 kişi de yaralanırken, yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Peru'da ekim ayındaki yerel seçimlerde vali adayı olan gazeteci Susy Ysabel Aponte Polo, Caraz kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yolsuzlukları araştıran Polo, kısa süre önce tehditler aldığını duyurmuştu.

Peru'da, ekim ayındaki yerel seçimlerde aday olan bir gazeteci, Caraz kentini ziyareti sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Áncash bölgesi vali adayı ve gazeteci Susy Ysabel Aponte Polo, polis teşkilatındaki usulsüzlükler ve yolsuzluk iddialarına ilişkin haberlerin yer aldığı bir haber sitesini yönetiyordu.

YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Destekçileriyle birlikte bir pazarda yürüdüğü sırada vurulan Polo, ölümcül yaralar aldı. Saldırıda 5 kişi daha yaralandı. Polis, yabancı uyruklu bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

TEHDİTLER ALDIĞINI DUYURMUŞTU

Polo, olaydan birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, cezaevi sisteminden kaynaklanan tehditler aldığını bildirmişti.

CİNAYETLER ÇÖZÜMSÜZ KALIYOR

Benzer vakaların çözümsüz kaldığına dikkat çeken Peru Basın Konseyi, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, geçtiğimiz yıl 4 Perulu gazeteci öldürülmüştü.

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