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Yolun karşısına geçmek isterken metrelerce öteye savruldu

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu aracın ön camına çarparak metrelerce öteye savruldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
Yolun karşısına geçmek isterken metrelerce öteye savruldu

Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Kazada aracın ön camına çarpan yaşlı adam metrelerce öteye savruldu.

Kanlar içinde kaldı

Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi, Şeyh Bedrettin Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet K.’ye (66) Hüsnü Y. idaresindeki 15 LB 405 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camına çarpan yaşlı adam ardından metrelerce öteye savrularak kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Mehmet K., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
  1. Denizli
  2. Anafartalar
  3. Şeyh Bedrettin
  4. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi
  5. 112 Acil servis

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