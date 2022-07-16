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Gündem Yolu ulaşıma kapatan heyelan kamerada
Gündem

Yolu ulaşıma kapatan heyelan kamerada

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için Yusufeli Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 14:40:00 -

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenyaka köyünün Tavrasiyan mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan dolayısıyla, köy ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Yolun açılması için Yusufeli Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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