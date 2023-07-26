Yolsuzlukla suçlanan Vatikan kardinaline mahkeme kararını duyurdu! Hapis cezası şoku

Bugüne kadar yargılanan tüm Vatikan çalışanları arasında en rütbeli yetkili olan Kardinal Angelo Becciu için yedi yıl üç ay hapis cezası talep edildi.

Vatikan'da adı yolsuzluğa karışan Kardinal Angelo Becciu için yedi yıl üç ay hapis cezası talep edildi.

Bugüne kadar yargılanan tüm Vatikan çalışanları arasında en rütbeli yetkili olan Becciu'ya isnat edilen suçlar arasında "zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma ve bir kişiyi yalan ifade vermeye teşvik etme" var.

Becciu, 2011-2018 arasında Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) ve 2018-2020 arasında azizlik adaylarını inceleyen bölümünün başkanı olarak görev yaptı. Papa Francis, hakkındaki iddiaların ardından 2020'de Becciu'nun görevine son verdi.

Londra'da lüks binanın satışında yolsuzluk

Yaklaşık iki senedir süren dava, Vatikan'ın Londra'da bir binayı alıp sattığında yaşanan yolsuzlukla ilgili.

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Vatikan, 2014 ile 2018 arasında Londra'nın en şık semtlerinden Chelsea'de bir binayı 409 milyon Euro'ya satın alırken, Ocak 2022'de aynı binayı 215 milyon Euro'ya satarak 140 milyon kaybetti.

Yargılananlar arasında 75 yaşındaki Becciu'nun yanı sıra, Vatikan çalışanları ve şantaj yapmakla suçlanan iki kişi daha bulunuyor.

Savcı Alessandro Diddi, suç işlediklerini reddeden 10 sanık için milyonlarca euroluk mal varlığına el konulmasını istedi ve ceza talebinde bulundu.

Becciu, savcılık taleplerini sunmadan önce yaptığı açıklamada Diddi'nin kendisini kötü bir karakter olarak göstermesinden "acı duyduğunu" söyledi.

Açıklamasında "Her zaman Kilise'nin iyiliği için çalıştım ve tüm hayatımı onun için harcadım," diyen Becciu, "Masumum çünkü ne tek bir kuruş çaldım ne de kendimi ya da aile fertlerimi zenginleştirdim" ifadelerini kullandı.

Vatikan'ın talep ettiği cezalar

Diddi mahkemeden Becciu'nun 14 milyon euroluk mal varlığına el konulmasını, ömür boyu görev yapmasının engellenmesini ve 10 bin Euro'dan fazla para cezası verilmesini istedi.

Savcılık, komisyoncu Raffaele Mincione için 11 yıldan fazla hapis cezası ve 172 milyon euroluk mal varlığına el konulmasını, Gianluigi Torzi için ise 9 yıldan fazla hapis cezası ve 71 milyon euroluk mal varlığına el konulmasını istedi.

Vatikan'ın Mali İstihbarat biriminin eski başkanı Rene Bruelhart için yaklaşık dört yıl, eski müdürü Tommaso Di Ruzza için ise dört yıldan fazla hapis cezası talep edildi.

Mahkemenin kararını, yıl sonunda açıklaması bekleniyor.

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