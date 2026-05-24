Yolsuzluk Özel'e Uzandı: Rüşvet ve talan sistemi çöktü

"Yolsuzlardan arınalım" söylemiyle yola çıkan genel merkez, göreve gelişinin ardından muhalif tutum sergileyen partililere karşı tavizsiz bir tutum izledi. İddialara göre, ilk 10 ayda 400 kişiyi disipline sevk eden Özel yönetimi, toplamda 2 bine yakın ismi ihraç etti. İhraç edilenler arasında Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin bulunması, parti içi huzursuzluğu tırmandırdı. Bu dönemde CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa ederek görevlerini bıraktı.

Yolsuzluk İddialarının Gölgesinde Yönetim

Özgür Özel dönemi, sadece ihraçlarla değil, parti yönetimine getirilen isimlerle ilgili tartışmalarla da anılıyor. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezinde yer alan birçok ismin en üst kademelerde görevlendirilmesi, parti içinden yükselen eleştirilerin odak noktasını oluşturdu:

Üst Yönetim Tartışması: Haklarında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla iddianameler hazırlanan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmeleri tepki çekti.

İmamoğlu'nun "Kasası" İddiası: Turan Taşkın Özer'in Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapılması, parti içi dengelerde "yandaş kadrolaşma" olarak yorumlandı.

Kritik Görevlerde Şüpheli İsimler: İBB soruşturmalarıyla anılan Buğra Gökçe Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu'na, Fatih Keleş Gençlik ve Spor Politika Kurulu'na getirildi. Ayrıca, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Baki Aydöner'in, Özel'in desteğiyle Parti Meclisi (PM) üyesi yapılması, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

"Yolsuzluk Özel'e Uzandı" İddiası

Özkan Yalım ve Böcek ailesinin itirafları, yolsuzluk iddialarının doğrudan genel merkez seviyesine ulaştığı tartışmalarını alevlendirdi. Özel'in, adı çeşitli usulsüzlüklere karışan isimleri savunması ve bu kişileri koruma altına alarak yönetimde tutması, "rüşvet ve talan imparatorluğu" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Gelinen noktada, yargı kararıyla genel başkanlık yetkileri sonlanan Özel'in geride bıraktığı bu "enkaz" ve parti içi tasfiye süreci, CHP'nin geleceği üzerindeki tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor.