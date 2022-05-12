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Gündem Yolsuzluğunuzu bizimle kamufle etmeye kalkmayın
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Yolsuzluğunuzu bizimle kamufle etmeye kalkmayın

Aziz Nesin Vakfı yöneticisi Ali Nesin’in kendilerini hedef göstermesine cevap veren Rabıta Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Yaklaşık iki senedir kendilerine komşu olmaktan başka hiçbir suçumuzun olmadığı Nesin Vakfı bizlere her türlü zanna dayalı suç isnadında bulunmuş, gerek medya gerek hukuk yoluyla bizleri hep tahrik etmiştir. Son yaşanan hadisede yapmış oldukları yolsuzlukları bize isnad ederek, hem cemaatimizi hem de devletimizi basit emellerine alet etmektedirler” denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 09:42:00 - 2022-05-12 09:56:17
Yolsuzluğunuzu bizimle kamufle etmeye kalkmayın

YAVUZ SELİM  İSTANBUL

İstanbul’un Çatalca ilçesini çiftliğe çeviren Nesin Vakfı’nın yolsuzluk rezaletinin patlak vermesi üzerine hedef gösterdikleri dindar Rabıta Vakfı’ndan manidar bir cevap geldi. Ali Nesin, konuyla alakası olmayan Rabıta’yı hedef göstererek, şu açıklamayı yapmıştı:

‘Nesinciler hem suçlu hem güçlü’

“Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescid) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü.”

Yolsuzluğu örtmek için saldırı

Fondaş medyanın köpürterek sayfalarında yer verdiği bu açıklamalar üzerine kamuoyunun Nesin Vakfı’nın yolsuzluğunu değil, konudan bağımsız Rabıta Vakfı’nın dini faaliyetlerini masaya yatırılması sağlandı. İsmailağa Cemaati’ne yakın Rabıta Vakfı ise yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu. Yolsuzluğu örtebilmek kendilerinin hedef alındığını kaydeden Rabıta, şunları ifade etti: “Yaklaşık iki senedir kendilerine komşu olmaktan başka hiçbir suçumuzun olmadığı Nesin Vakfı bizlere her türlü zanna dayalı suç isnadında bulunmuş, gerek medya gerek hukuk yoluyla bizleri hep tahrik etmiştir. Son yaşanan hadisede yapmış oldukları yolsuzlukları bize isnad ederek hem cemaatimizi hem de devletimizi basit emellerine alet etmektedirler. Kamuoyuna duyurulur.”

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