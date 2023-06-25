Yolsuzluğu önelerse yine Erdoğan önler! Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı...

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş adamı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Gelişmeyi Patronlar Dünyası'ndaki köşesinde kaleme alan Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlattı. 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla soruşturma başlatıldı!

Atilla yazısında soruşturmayı şu ifadelerle paylaştı: Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi.

İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi. Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş adamı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı. Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu.

Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu. Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı. Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu. Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu.

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