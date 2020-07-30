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Aktüel

Yollarda bayram trafiği yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:20:04 -
Yollarda bayram trafiği yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler İstanbul-Tekirdağ kara yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Tekirdağ-İstanbul, Tekirdağ-Malkara ve Beyazköy mevkinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Çorlu-Yenice ve Yeniçiftlik kavşaklarında araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman aksıyor.

Denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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