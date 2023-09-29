Yollarda asfalt mesaisi sürüyor

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için ağırlıklı olarak geceleri yapılan çalışmalarda son 1 ay içinde Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Yeniceabat Yolu, Uludağ Yolu, Ankara Yolu ve İnegöl ilçe merkezindeki ana caddelerin asfaltı yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarına son olarak yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Dikkaldırım Caddesi’ni ekledi. Trafik aksamaması için geceleri yapılan çalışmada, 850 metre uzunluğundaki cadde 1000 ton asfalt dökülerek daha konforlu hale getirildi.



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