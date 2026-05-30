Okan Buruk çok istiyor çok: Rafael Leao için uğraş var: Peki nerede oynayacak?
Galatasaray Milan'ın yıldızı Rafael Leao konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Peki Portekizli futbolcu gelirse, hangi bölgede görev yapacak?
Galatasaray Milan'ın yıldızı Rafael Leao konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Peki Portekizli futbolcu gelirse, hangi bölgede görev yapacak?
Galatasaray uzun süredir Rafael Leao konusunda adımlar atıyor. Milan Kulübü'nün, 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunan futbolcu için en az 50 milyon euro istediği yazılıyor. Bu arada Fenerbahçe'nin de yıldız isme ilgisi mevcut... Peki 26 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a gelirse nerede oynayacak?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ın satılmasına kesin olarak karşı... Sağ tarafta ise Leroy Sane var. Bu durumda Leao'nun bölgesi merak ediliyor. 1.88 boyundaki yıldız, sol kanat olarak kabul edilse de bu sezon daha çok santrforda görev yaptı.
Portekizli futbolcu bu sezon Milan'da şu mevkilerde oynadı: Santrfor: 23 maç-8 gol, 2 asist Forvet arkası: 5 maç-2 gol, 1 asist Sol kanat: 3 maç-Skor katkısı yok
Yani Rafael Leao kağıt üzerinde kanat oyuncusu olarak kabul edilse de ağırlıklı olarak forvette oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onu farklı yerlerde değerlendirmek istediği söyleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23