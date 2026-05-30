Kılıçdaroğlu değişimcileri FETÖ’cü ilan etti!
“Kutsal yürüyüşe sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma toplantısında yaptığı konuşmada değişimcileri FETÖ’cü ilan etti.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabında yer veren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Kemal Kılıçdaroğlu, milletten özür diledi. Değişimcileri FETÖ ajanı ilan etti. ‘Kutsal yürüyüşe sızan FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Hortumları kesmediğim için özür diliyorum” diyerek Kılıçdaroğlu’nun FETÖ çıkışına dikkat çekti.
Gündem
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı