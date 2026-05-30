Pentagon'dan şok İHA hamlesi! Trump yönetimi kritik şirketlere ortak olmaya hazırlanıyor!

Görüşmelerin merkezinde, Pentagon ile ulusal güvenlik kılıfı altında karanlık tedarik zincirlerini fonlamak için kurulan Stratejik Sermaye Ofisi yer alıyor. Amerikan İHA sektörünün büyümesini ve diğer ülkelere karşı bir tehdit unsuru olarak kalmasını hedefleyen bu adım doğrultusunda, devletin şirketlere borç ve sermaye desteği sağlaması, hatta bazı stratejik firmalarda doğrudan hissedar, yani ortak konumuna gelmesi planlanıyor. ABD'nin 2027 savunma bütçesinde "İHA üstünlüğü" hedefini en ön sıraya koyması, bu tehlikeli planın küresel çapta yeni bir silahlanma krizini tetikleyeceğini açıkça gösteriyor.

Tezgâhın Arkasından Trump’ın Oğlu Çıktı

Milyarlarca dolarlık bu devlet desteği ve ortaklık planının arkasından ise tanıdık bir isim ve net bir aile rantı çıktı. Destek programına dahil edilerek ihya edilmesi planlanan İHA parça üreticisi şirketlerden birinin danışman kadrosunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın öz oğlu Donald Trump Jr.’ın yer aldığı ifşa edildi.

Beyaz Saray'ın gücünü kullanarak kendi aile efradına ve yandaş şirketlere devlet kasasından milyarlar akıtmaya hazırlanan Trump yönetiminin bu hamlesi, Amerikan siyasetindeki çürümüşlüğü ve liyakatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, devletin silah şirketlerine ortak olacağı bu yeni modelin, Amerikan emperyalizminin dünya genelindeki askeri saldırganlığını ve pazar tekelini korumak için attığı çaresiz bir adım olduğunu vurguluyor.

Trump yönetiminin 2027 mali yılı için hazırladığı 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebinde de İHA’ların önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor. Bütçe belgesinde “İHA üstünlüğü” başkanlık öncelikleri arasında gösteriliyor. Bu durum, Washington’un gelecekteki askeri stratejilerinde insansız sistemlere daha fazla ağırlık vereceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Habere ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından adı geçen şirketlerin hisselerinde yükselişler yaşandığı bildirildi.

Uzmanlara göre bu girişim yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar, insansız hava araçlarının modern savaş alanlarındaki etkisini ortaya koyarken, ABD’nin de üretim kapasitesini artırmak ve küresel rekabette avantaj sağlamak amacıyla yerli İHA üreticilerine daha fazla destek vermeyi planladığı belirtiliyor.

Ancak söz konusu planın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir karar açıklanmış değil.