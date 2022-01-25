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Yerel Yollar kapanınca gelini traktör konvoyuyla aldılar
Yerel

Yollar kapanınca gelini traktör konvoyuyla aldılar

Kar yağışı nedeniyle otomobille ulaşım sağlayamayınca gelin Melike Uzun, 15 traktörden oluşturulan konvoyla alındı. Çift, köyde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 21:37:00 -
Yollar kapanınca gelini traktör konvoyuyla aldılar

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde kar yağışı etkili oldu.

Otomobillerle ulaşım sağlanamayınca damat Murat Arslan ile akrabaları, 15 traktörle konvoy oluşturarak gelin almaya gitti.

Köyün üst mahallesine çıkan damat ve akrabaları, gelin Melike Uzun’u traktöre bindirerek köy merkezine indirdi. Çift köyde yapılan düğün ile evlendi.

"Çare olarak traktör düşündük"

Damadın ağabeyi Adem Arslan, "Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Biz de çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

 

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