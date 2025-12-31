  • İSTANBUL
Yaşam Yollar buz pistine döndü: Kazalar peş peşe geldi!
Yaşam

Yollar buz pistine döndü: Kazalar peş peşe geldi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum’da etkisini artıran kar yağışı ve fırtınaya dönüşen tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Karla mücadele ekiplerinin bile mahsur kaldığı yollarda kazalar peş peşe gelirken, Meteoroloji’den yılın ilk günü için hayati uyarılar yapıldı.

Doğu Anadolu’da kış şartları yüzünü sert gösterdi. Erzurum-Tekman kara yolunda şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra inerken, karla mücadele yürüten ekipler bile fırtınanın ortasında mahsur kaldı. Kent genelinde buz pistine dönen yollarda çok sayıda araç kontrolden çıktı. Erzurum-Aşkale hattında devrilen ticari bir araçta can pazarı yaşanırken, yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla hastaneye yetiştirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının yeni yılın ilk gününde de süreceğini duyurarak buzlanma ve don olayına karşı adeta kırmızı alarm verdi.

Erzurum-Tekman kara yolunda tipide mahsur kalan ekipler karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde de birçok bölgede çok sayıda trafik kazası yaşandı. Erzurum-Aşkale kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç devrildi. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada kar yağışının yılın ilk gününde de etkili olmaya devam edeceği belirtilerek sürücülerin buzlanma konusunda dikkatli olmaları istendi.

