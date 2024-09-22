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Spor Yollar ayrıldı, beklenen son...
Spor

Yollar ayrıldı, beklenen son...

Yeniakit Publisher
2024-09-22 16:22:00 -
Yollar ayrıldı, beklenen son...

EMİRCAN KIŞLACIK- Kötü bir dönem geçiren ve bir türlü takımını toparlayamayan Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

EMİRCAN KIŞLACIK- Kötü bir dönem geçiren ve bir türlü takımını toparlayamayan Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Championship takımlarında Cardiff City’de, Teknik Direktör Erol Bulut dönemi sona erdi. İngiliz takımı, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılında yaz transfer döneminde göreve başlayan Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Erol Bulut, geçtiğimiz haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetimde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 1 puanla Championship’te son sırada bulunuyor.

 

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