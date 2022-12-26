Yoldaşlarına sahip çıktı! Berna Laçin, Paris'teki PKK'lıları böyle masumlaştırmaya çalıştı!

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşında ırkçı bir Fransız vatandaşının gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 terör örgütü PKK sempatizanı ölürken, 4 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırının ardından Paris'te orgütlenen terör örgütü PKK sempatizanları barikatlar kurarak, Fransız polisiyle çatışmaya başladı. Çok sayıda araç ve dükkanın yağmalandığı protestoları değerlendiren dizi oyuncusu Berna Laçin, yaşananların sorumluları arasında Türklerin de olduğunu iddia etti.

DİZİ OYUNCUSU LAÇİN, TÜRKLERİ OLAYLARIN SORUMLUSU GÖSTERDİ

Paris'teki olayları değerlendiren Laçin, ''Paris’te manyak ırkçı bir Fransız silahlı saldırı yaptı şimdi sokakta Türkler- Kürtler kavga ediyor. Bu coğrafyanın insanını birbirine düşürmek ne kolay ve ne bu ne acı!'' ifadelerini kullandı. Laçin'in bu açıklaması sosyal medyada tepkilere neden olurken, terör örgütü PKK sempatizanlarını masum göstermeye çalıştığı ifade edildi. Terör örgütü PKK sempatizanlarını 'Kürtler' diye tanımlayan Laçin'in Türkleri de olayların tarafı olarak gösterdi.

TÜRKLERİN OLAYLARLA ALAKASI YOK

Bilindiği üzere Paris'te yaşanan olayların tarafları arasında Fransa'da yaşayan Türklerin yer almadığı, terör örgütü PKK sempatizanlarının Fransız polisiyle çatıştığı resmi kaynaklarda net bir şekilde ifade edilmişti. Olaylara ait görüntülerde de PKK sempatizanlarının polisle çatıştığı net bir şekilde ortada yer aldı.