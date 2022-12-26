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Medya Yoldaşlarına sahip çıktı! Berna Laçin, Paris'teki PKK'lıları böyle masumlaştırmaya çalıştı!
Medya

Yoldaşlarına sahip çıktı! Berna Laçin, Paris'teki PKK'lıları böyle masumlaştırmaya çalıştı!

Dizi oyuncusu Berna Laçin, Paris'te terör örgütü PKK sempatizanlarının çıkardığı olayların karşı tarafında Türklerin olduğunu iddia etti. Fransa'da yaşayan Türklerin olaylarla alakası yokken, Laçin'in böyle bir iddia ortaya atması 'terör örgütü PKK sempatizanlarını masumlaştırmaya mı çalışıyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:40:00 -
Yoldaşlarına sahip çıktı! Berna Laçin, Paris'teki PKK'lıları böyle masumlaştırmaya çalıştı!

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşında ırkçı bir Fransız vatandaşının gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 terör örgütü PKK sempatizanı ölürken, 4 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırının ardından Paris'te orgütlenen terör örgütü PKK sempatizanları barikatlar kurarak, Fransız polisiyle çatışmaya başladı. Çok sayıda araç ve dükkanın yağmalandığı protestoları değerlendiren dizi oyuncusu Berna Laçin, yaşananların sorumluları arasında Türklerin de olduğunu iddia etti.

DİZİ OYUNCUSU LAÇİN, TÜRKLERİ OLAYLARIN SORUMLUSU GÖSTERDİ

Paris'teki olayları değerlendiren Laçin, ''Paris’te manyak ırkçı bir Fransız silahlı saldırı yaptı şimdi sokakta Türkler- Kürtler kavga ediyor. Bu coğrafyanın insanını birbirine düşürmek ne kolay ve ne bu ne acı!'' ifadelerini kullandı. Laçin'in bu açıklaması sosyal medyada tepkilere neden olurken, terör örgütü PKK sempatizanlarını masum göstermeye çalıştığı ifade edildi. Terör örgütü PKK sempatizanlarını 'Kürtler' diye tanımlayan Laçin'in Türkleri de olayların tarafı olarak gösterdi.

TÜRKLERİN OLAYLARLA ALAKASI YOK

Bilindiği üzere Paris'te yaşanan olayların tarafları arasında Fransa'da yaşayan Türklerin yer almadığı, terör örgütü PKK sempatizanlarının Fransız polisiyle çatıştığı resmi kaynaklarda net bir şekilde ifade edilmişti. Olaylara ait görüntülerde de PKK sempatizanlarının polisle çatıştığı net bir şekilde ortada yer aldı.

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Yorumlar

sukru

Bak …,türklerle kürtler kavga etmiyor,şu anda kürt iş arkadaşlarımızla birlikte iş yerinde çalışıyoruz.Sen pkk,lı teröristleri kürt diye tanımlama hakkını kimden aldın.Bu gün pkk,nın içinde türk,te var kürt,te var ermeni,de var fransız,almanda var.Kısacası o bir uluslararası terör örgütüdür.

İsmail

Berna seni kim fonluyor.bilmiyorum. lakin çok iyi beslendiğini yaptığın her açıklama da görüyoruz. Bu dünyadan insanların götürebileceği dört metre kefen birde şeref ve onurdur. O da olan için
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