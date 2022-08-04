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Yerel Yoldan geçen kadının boğazını sıkıp saçını çekti!
Yerel

Yoldan geçen kadının boğazını sıkıp saçını çekti!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir adam bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen kadının boğazını sıkıp saçını çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:18:00 - 2022-08-04 16:24:46

Erzurum’da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kadını darp eden şahsın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ismi bilinmeyen bir şahıs, sokak ortasında bir kadını darp etti.

Kadının boğazını sıkıp saçını çekti

Darp ettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahsın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı. Henüz kadını neden darp ettiği bilinmeyen şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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