Yoldaki yılan vatandaşları korkuttu
Bilecik'in Bozüyük ilçesi 4 Eylül Mahallesi'nde görülen yaralı yılan vatandaşları tedirgin etti.
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. 4 Eylül Mahallesi Arıklar Caddesi'nde yol kenarında duran yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı, yoldan geçen vatandaşlar fark etti.
Canlı olarak ilk kez yılan gördüğünü belirten Ayşe Aytekin Taşkıran isimli vatandaş, "Yılanın kuyruk kısmından yaralı olduğunu gördüm. Korktuğum için fazla orada durmadım uzaklaştım” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO