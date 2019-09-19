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Yolda yürüyen kadın kabusu yaşadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırımda yürüyen D.K., adlı kadına yoldan geçen kasalı kamyonetin arka kapağı çarptı.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:12
Yolda yürüyen kadın kabusu yaşadı

Kaza, Hürriyet Mahallesi Gönül Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen S.G.'nin kullandığı 34 BKG 147 plakalı kasalı kamyonetin birden arka kapaklarının açılması sonucu o sırada kaldırımda yürüyen D.K. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılarak yaralanan kadına olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis, kamyonetin sürücüsü S.G.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:12
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