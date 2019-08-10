Yolda yürürken araba çarptı! Feci ölüm Muğla'nın Milas ilçesinde, yolda yürüyen yayaya otomobilin çarptı. Otomobilin çarptığı kişi ölürken, şoför gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Milas'tan Söke istikametine giden Türkay T'nin kullandığı 09 YJ 588 plakalı otomobil, kara yolunun birinci kilometresinde yolda yürüyen Halit Demir'e çarptı. Kazada Demir hayatını kaybetti. İngiliz turistleri Bodrum'dan Didim'e götürdüğü öğrenilen sürücü Türkay T. gözaltına alındı.

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