Yolda uyuyan köpeği ezen cani şoför işten atıldı
Yolda uyuyan köpeği ezen ve arkasına bile bakmadan yoluna devam eden cani servis şoförü işinden çıkarıldı.07 Ekim 2018 Pazar 09:36
Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının önünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının şoförü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek gidiyor. Başı ezilen köpek yerde kanlar içerisinde can çekişirken, başka bir köpek ise yanına yaklaşmaya çalışıyor.
Sosyal medyada bugün paylaşılan bu görüntünün ardından servis sürücüsü büyük tepki alırken, hayvanseverler sorumsuz sürücü için suç duyurusunda bulunmuştu.
Cani şoförün işten çıkarıldığı öğrenildi.
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