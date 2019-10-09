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Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi yakalandı

Ümraniye'de yol üzerinde uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:18
Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi yakalandı

7 Ekim Pazartesi günü Ümraniye'de sokak üzerinde uyuyan köpeği ezen ve yoluna devam eden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını tespit etti.

Plaka bilgileri üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren kişinin 27 yaşındakiHasan Ç. olduğunu belirledi.

Sancaktepe İnönü Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alınan Hasan Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Sosyal medyada da gündeme gelen olayda sokak köpeği, aracın üzerinden geçmesinin ardından yaralı biçimde kaçmış, daha sonra mahalleliler tarafından bulunarak veterinere götürülmüştü.

Tedavisi yapılan köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:18
  1. Sancaktepe İnönü Mahallesi
  2. köpeği özen sürücü

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