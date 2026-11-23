İlginç trafik kazası Bursa İstanbul otobanı Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kavşakta uçarken bir otomobille çarpışan şahin yol kenarına düştü. Ekipler tarafından yol kenarında baygın vaziyette bulunan yaralı şahin, ilk müdahalesinin yapılması amacıyla Uludağ Üniversitesi'ne götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahinin sağlık durumuyla ilgili gerekli kontroller gerçekleştirildi.

İlk müdahalesi tamamlanan yaralı şahin, tedavi ve bakım sürecinin devam etmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.