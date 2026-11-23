Yolda uçarken trafik kazası geçiren şahin tedavi altına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'da otobanda uçarken bir araçla çarpışan şahin yol kenarına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yaralı şahini yol kenarında baygın vaziyette buldu. İlk müdahalesi Uludağ Üniversitesi'ne yapılan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.
İlginç trafik kazası Bursa İstanbul otobanı Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kavşakta uçarken bir otomobille çarpışan şahin yol kenarına düştü. Ekipler tarafından yol kenarında baygın vaziyette bulunan yaralı şahin, ilk müdahalesinin yapılması amacıyla Uludağ Üniversitesi'ne götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahinin sağlık durumuyla ilgili gerekli kontroller gerçekleştirildi.
İlk müdahalesi tamamlanan yaralı şahin, tedavi ve bakım sürecinin devam etmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.