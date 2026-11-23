Kara deliklerin çarpışıp birleşebildiği uzun süredir biliniyor. Yeni matematiksel modeller ise özellikle çok hızlı dönen bazı kara deliklerin teorik olarak parçalanabileceğine işaret ederek şimdiye kadar alışılmadık bir ihtimali gündeme taşıdı.

Kendi dönüşü parçalanmaya yol açabilir

Araştırmacılar, kara deliğin ışığın bile kaçamadığı sınırı olan olay ufkunun hangi şartlarda bölünebileceğini hesapladı. Günümüzde kabul edilen dört boyutlu evren modelinde sıradan bir kara deliğin parçalanması fizik yasaları nedeniyle büyük ölçüde mümkün görünmüyor. Ancak maksimum dönüş hızına çok yaklaşmış bir kara delikte farklı bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu senaryoda kara deliğin dönüşü o kadar hızlanıyor ki ortaya çıkan daha küçük parçalar yeniden birleşmeden birbirlerinden uzaklaşabilir.

Çok küçük kara delikler ortaya çıkabilir

Çalışmada farklı fizik modelleri de incelendi. Ek boyutların bulunduğu veya kütle çekiminin farklı şekilde davrandığı teorik evrenlerde parçalanmanın daha kolay gerçekleşebileceği hesaplandı.

Araştırmacılara göre büyük bir kara delikten ayrılabilecek parçalar son derece küçük olabilir. Bu tür küçük kara deliklerin zaman içinde buharlaşması halinde, gelecekte gama ışını teleskopları veya kütle çekim dalgası gözlemevleri tarafından izlerine rastlanabileceği düşünülüyor.

İlk adaylar küçük kara delikler olabilir

Bilim insanları, Büyük Patlama’nın hemen ardından oluşmuş olabileceği düşünülen küçük ilkel kara deliklerin parçalanmaya daha yatkın olabileceğini değerlendiriyor. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Yapılan hesaplamalar yalnızca parçalanmanın bazı koşullarda fizik yasaları tarafından yasaklanmadığını gösteriyor. Kara deliklerin gerçekten bu şekilde bölündüğünü kanıtlamak için çok daha ayrıntılı bilgisayar simülasyonlarına ve gözlemsel verilere ihtiyaç var.