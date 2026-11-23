Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda? İşte yayın ekranı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan 5. haftanın maçlarıyla devam edecek. Temsilcilerimizden Galatasaray, Aston Villa'yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Her iki maçta TRT 1’den naklen yayınlanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın programı ve maçların yayınlanacağı kanallar...
"Devler Ligi"nde 5. haftanın heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, 24 Kasım Salı günü İngiltere ekibi Aston Villa'yı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray - Aston Villa (İngiltere): TRT 1
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya): Tabii Spor
23.00 Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda): Tabii Spor
23.00 Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): Tabii Spor 1
23.00 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): Tabii Spor 2
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): Tabii Spor 3
23.00 Como (İtalya) - AEK (Yunanistan): Tabii Spor 4
23.00 Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa): Tabii Spor
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya): Tabii Spor 6
25 Kasım Çarşamba:
20.45 Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya): Tabii Spor
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): Tabii Spor 1
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe: TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Roma (İtalya): Tabii Spor
23.00 Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya): Tabii Spor 1
23.00 Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): Tabii Spor 2
23.00 Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere): Tabii Spor 3
23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): Tabii Spor 4
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç): Tabii Spor 5