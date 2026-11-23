Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşandığını belirttiği siyasi anlaşmazlığı değerlendirdi.

Selvi, Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İzleme Komisyonu'na üye verilmesi yönündeki davetini reddetmesinin parti içindeki görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardığını aktardı.

Özgür Özel komisyona kapıyı kapattı

Selvi'nin aktardığına göre Özgür Özel, Meclis'te kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na katılmayacaklarını açıklayarak “Biz, bu işin içinde yokuz” dedi.

Özel'in daha önce CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Terörsüz Türkiye Komisyonu'na üye verdiğini hatırlatan Selvi, İmralı'ya giden Meclis heyeti konusunda ise partinin ikiye bölündüğünü belirtti.

DEM Parti ile köprüler atıldı

Özel'in kararına en büyük tepkinin DEM Parti'den geldiğini belirten Selvi, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın kararın yeniden değerlendirilmesini istediğini hatırlattı.

Ancak Özel'in geri adım atmak yerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşerek siyasi tutumunu netleştirdiğini aktardı.

Selvi, yaşanan gelişmeyi “Özgür Özel, Ümit Özdağ'ı kazanırken DEM Parti'yi kaybetti” sözleriyle değerlendirdi.

DEM Parti cephesinden ise “Kent Uzlaşısı fiilen sona erdi” açıklamasının geldiğini kaydetti.

İmamoğlu'ndan Özel'e cezaevinden mesaj

Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in kararına yönelik ilk ciddi itirazın Kent Uzlaşısı'nın mimarı olarak nitelendirdiği Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini yazdı.

İmamoğlu'nun DEM Parti'ye yakınlığıyla bilinen İlke TV için kaleme aldığı “Yan yana” başlıklı yazının doğrudan siyasi mesajlar içerdiğini belirtti.

İmamoğlu'nun yazısındaki şu sözleri öne çıkardı:

“Ben, iktidarı desteklemiyorum ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil.”

Selvi, İmamoğlu'nun bu çıkışını Özgür Özel'e atılmış “tarihi bir gol” olarak yorumladı.

Yeni Parti'nin kaderini belirleyecek çatlak

İki isim arasındaki görüş ayrılığının yalnızca İzleme Komisyonu ile sınırlı olmadığını belirten Selvi, yaşanan gelişmelerin Yeni Parti'nin siyasi geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Selvi, Özgür Özel'in İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra kararını değiştirip değiştirmeyeceğini sorgulayarak, aralarındaki çatlağın yeni cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de etkili olabileceğine dikkat çekti.