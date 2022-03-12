Yolda kayan İETT otobüsü direğe çarptı! İşte kaza anı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı bugüne kadar beklenenin altında gerçekleşse de, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği, sorunları beraberinde getirdi.

Tedbir almadan sefere çıktılar!

İETT otobüslerinin yapılan uyarılara karşın, kış lastiği, zincir gibi önlemler almadan sefere çıkması tepkilere sebep olurken, İstanbul'un birçok noktasında kazalar yaşandı.

Ümraniye Parseller'de de, bir İETT otobüsü yokuştan inerken kayarak direğe çarptı. Kaza anı bir vatandaşın amatör kamerası tarafından kaydedilirken, sevindiren ise olayda ölen ya da yaralananın olmamasıydı.