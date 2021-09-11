Yolda kalan İETT otobüsü trafiği felç etti
Bakımsızlıktan dolayı arızalanıp yolda kalan bir İETT otobüsü Sultangazi'de trafiği felç etti.
Bakımsızlıktan dolayı arızalanan İETT otobüsleri, İstanbulluları yarı yolda bırakmaya devam ediyor.
Sultangazi'nin en yoğun caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi'nde, arıza yapan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Çekiciyi bekleyen otobüs yüzünden trafik felç oldu.
İETT otobüslerinin arızalanmasına tahammülü kalmayan vatandaşlar bu duruma artık çözüm bulunması gerektiğini belirterek CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye şikayette bulundu.