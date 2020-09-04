KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Ilgın ilçesinde ikamet eden ve Beyşehir'e tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyarete gelen Zühtü Başar, ibadethanenin karşısındaki antika dükkanının önünde yolda dağınık halde kağıt paraları gördü.

Yoldaki 5 bin lirayı toplayan Başar, çevrede yaptığı araştırmada sahibini bulamayınca Beyşehir Belediyesine gelerek zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Zabıta ekipleri, paranın sahibi Mustafa Şenyurt'a kısa sürede ulaştı.

Şenyurt, parayı bulan Başar ile kendisine teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Parasının bulunmasına çok sevindiğini dile getiren Şenyurt, şunları kaydetti:

"Paramı bulan duyarlı vatandaşımız ve belediye ekiplerimizin samimiyeti beni çok memnun etti. Hepsinden Allah razı olsun. Duyarlı vatandaşımız, güvenilir bulduğu için zabıta amirliğine gelip kaybettiğim parayı tam şekilde teslim etmiş. Biz de Konya'ya gitmiştik, orada farkına vardık. Zabıta amirliğimize, kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde çok teşekkür ediyor, haftalarını da kutluyorum."

