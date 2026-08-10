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Yerel Yolda birbirleri ile kavga ederken bahçesinde oturan kadını vurdular!
Yerel

Yolda birbirleri ile kavga ederken bahçesinde oturan kadını vurdular!

Yeniakit Publisher
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Yolda birbirleri ile kavga ederken bahçesinde oturan kadını vurdular!

Aksaray’da İki kişinin arasında tartışma çıktı. Aralarında artan gerilim sonucunda biri ateş açmaya başladı. Tüfeğin saçmaları müstakil evinin bahçesinde oturan bir kadının bacağına isabet etti. Yaralı kadın acil hastaneye kaldırılırken şüpheliler ise yakalanıp gözaltına alındı.

Aksaray’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bahçesinde oturan bir kadın hiç ilgisi olmayan bir olaydan dolayı bacağından vuruldu. Kadın acil hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise şüphelilerin peşine düştü.

Aralarındaki tartışma bir anda kavgaya dönünce, taraflardan birinin yanında getirdiği silahla diğerini korkutmak için ateş açtığı öğrenildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda kavgaya tutuşanların birinin ateş açtığı tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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