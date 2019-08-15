0553 313 94 23

Yolda açılan çukura ilginç önlem

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde asfaltta oluşan çukur için köylüler örnek davranış sergileyerek incir ağacı dikti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:27
Yolda açılan çukura ilginç önlem

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde asfaltta oluşan çukur için köylüler örnek davranış sergileyerek incir ağacı dikti.


Alaplı ile Gümeli beldesi arasında Aydınyayla mevkiinde asfaltta oluşan çukur için vatandaşlar kendi imkanları ile önlem aldı. Asfaltta ki çukurda olası bir kaza yaşanmaması için örnek davranış sergileyen vatandaşlar çukurun içine incir ağacı koyarak sürücülerin dikkatini çekti. Belediyeden bir an önce çukuru kapatmasını isteyen vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşların ve özellikle çocukların çukura düşebileceğini belirten köy sakinleri belediyeden yardım istedi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise incir ağacını dilek ağacına çevirip üzerine çaput bağlamaya başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:27
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya ramak kaldı
    1. Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya..
    2. MHP Teşkilatından Başkan Gürkan’a..
    3. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    4. MHP Grup Başkanvekili Bülbül:..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    7. Alanya’da esrar ve 49 kök Hint..
    8. Ürdün'den Türkiye ve Katar hamlesi!
    9. GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga: 2..
    10. Borsada işlem hacmi sıralaması
    11. Avrupa Merkez Bankasının raporlama..
    12. Borsada değer kazanan hisseler
    13. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    14. Borsada endekslerin değişimi
    15. Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
    16. Borsada günlük işlemler (2)
    17. Başkan Asya: “Muş için en iyisini..
    18. Borsada günlük işlemler (1)
    19. Cebelitarık Yönetimi İran gemisini..
    20. İhale ödeme için ek süre talep..
    21. Otobüs yangınlarından sonra denetimler..
    22. Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini..
    23. Galatasaray sezonun ilk maçı için..
    24. Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine..
    25. Denize giren kişinin boğulduğunu sanan..
    26. İsrail ve BAE'nin "gizli İran..
    27. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    28. Urartular’ın ölüm nedenleri..
    29. Jüpiter gençken oluşum aşamasındaki..
    30. Kremlin’den uçağı mısır tarlasına..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu