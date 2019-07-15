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Yolculuk sırasında mide bulantısı yaşamamak için neler yapılmalı?

Uzun yolculuklar sırasında mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? İşte, bulantı sorunu yaşamanızın önüne geçecek 9 ipucu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:07
Yolculuk sırasında mide bulantısı yaşamamak için neler yapılmalı?

Uzun araba yolculuklarında yaş fark etmeksizin birçok kişi mide bulantısı sorunuyla karşı karşıya kalır. Bu duruma hareket hastalığı adı verilir. Halk arasında 'araba tutması' olarak da adlandırılan bu durumu yaşayanlar genellikle ulaşım araçlarını kullanmaz, gidecekleri yerlere yürüyerek gitmeyi tercih ederler. Uzun yolculuklara çıkmadan önce ise bu tip kişiler ilaç içer. Ancak ilaç içmek istemiyorsanız, bazı önlemler alarak hareket hastalığının belirtilerini en aza indirebilirsiniz.

İşte, hareket hastalığıyla başa çıkmanın 9 yolu:

1. Tıka basa doymayın

Yolculuğa çıkmadan önce aşırı yemek yemekten kaçının. Uzun yolculuk öncesinde kızartmalardan ve bol baharatlı yiyeceklerden uzak kalmanız da son derece önemli.

2. Kokuya dikkat

Otomobil kokuları bazen mide bulantısına yol açabilir. Bu nedenle yanınızda nane ya da lavanta gibi midenizi yatıştırıcı yağlar taşıyın.

3. Tekerlek üstü olmasın (!)

Otobüs yolculukları öncesi koltuk seçenlerden bu sözü duymuşsunuzdur. Aslına bakılırsa hareket hastaları için bu husus son derece önemli. Mide bulantısı yaşamak istemiyorsanız, arabanın en az sallanan kısmında oturmalısınız.

4. Geriye bakmayın

Yolculuk boyunca dışarıyı izliyorsanız; arabanın gerisine bakmayın. Bu hareket mide bulantısını tetikleyebilir.

5. En ideali

Hareket hastalığınız var ise mümkünse arabanın ön koltuğunda oturmaya çalışın.

6. Aman dikkat

Bir kitap kurdu olmanız, hareket hastalığınızı ortadan kaldırmaz. Bu nedenle yolculuk boyunca kitap okumak mide bulantınızın artmasına sebep olur.

7. Ufka bakın

Yolculuk sırasında ön koltukta oturup ileri doğru bakmak hareket hastalığı semptomlarını yaşamanızın önüne geçecektir.

8. Hava alın

Saatler süren yolculuklarda iki saatte bir mola vermek hem sizin hem de sürücü için son derece faydalı olacaktır.

9. Uzak durun

Aynı otomobilde birden fazla hareket hastalığından yakınan kişi var ise çok dikkatli olun. Yolculuk öncesi ve sırasında bu sorundan konuşmak psikolojinizi olumsuz etkileyecektir. Bu da bulantılara, baş dönmelerine sebep olacaktır.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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