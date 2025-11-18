Merakla bekleniyordu! Burs sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirildiğini ve sonuçların yayımlandığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2025-2026 eğitim yılı için 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme aşaması, Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup; sonuçlar http://vgm.gov.tr adresinde erişime açılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme süreci ise devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzce kişilerin cep telefonlarından WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçilmemekte ve hiçbir belge, hesap açılması ya da hesap numarasına para gönderilmesi istenilmemektedir. Bu nedenle, burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan takip edilmesi gerekmektedir. Açıklamanın tüm başvuru sahipleri için hayırlı olmasını temenni eder, eğitim hayatlarında başarılar dileriz" denildi.