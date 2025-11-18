  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim Merakla bekleniyordu! Burs sonuçları açıklandı
Eğitim

Merakla bekleniyordu! Burs sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Merakla bekleniyordu! Burs sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirildiğini ve sonuçların yayımlandığını açıkladı.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2025-2026 eğitim yılı için 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme aşaması, Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup; sonuçlar http://vgm.gov.tr adresinde erişime açılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme süreci ise devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzce kişilerin cep telefonlarından WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçilmemekte ve hiçbir belge, hesap açılması ya da hesap numarasına para gönderilmesi istenilmemektedir. Bu nedenle, burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan takip edilmesi gerekmektedir. Açıklamanın tüm başvuru sahipleri için hayırlı olmasını temenni eder, eğitim hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Hesaplara yatırıldı: Dar gelirli öğrencilere 392 milyon liralık burs!
Hesaplara yatırıldı: Dar gelirli öğrencilere 392 milyon liralık burs!

Gündem

Hesaplara yatırıldı: Dar gelirli öğrencilere 392 milyon liralık burs!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
C130 uçağıyla ilgili Türkiye'nin merakla beklediği Karakutu açıklaması geldi
Gündem

C130 uçağıyla ilgili Türkiye'nin merakla beklediği Karakutu açıklaması geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düşen C130 uçağıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23