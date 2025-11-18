  • İSTANBUL
Gazze'de Barış Kurulu kuruluyor, Uluslararası İstikrar Gücü görev yapacak

Gazze'de Barış Kurulu kuruluyor, Uluslararası İstikrar Gücü görev yapacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki çatışmaları sona erdirerek sürdürülebilir bir barışa ulaşmayı hedefleyen ve ABD tarafından sunulan "Gazze Tasarısı"nı kabul etti. Tasarı, uluslararası hukuki statüye sahip bir "Barış Kurulu"nun kurulmasını ve Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesini öngörüyor. Rusya ve Çin oylamada çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Gazze'ye ilişkin ABD tasarısı 13 ülkenin "evet" oyuyla kabul edildi. Rusya ve Çin, tasarıya ilişkin oylamada çekimser oy kullandı.

 

ABD BAŞKANI TRUMP'IN PLANI

Oylama öncesinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, taslağın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik "Gazze'de barış planına" dayandığını hatırlattı.

Waltz, plana Katar, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, BAE, Pakistan ve Endonezya gibi kilit ülkelerin destek verdiğini vurguladı ve "En çok etkilenen bölge olan Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Filistinliler ve İsrailliler bu kararı kabul edebiliyorsa buna kim karşı çıkabilir ki?" diyerek tüm ülkeleri destek vermeye çağırdı.

 

TASARININ TEMEL MADDELERİ

Karar metninde, Gazze'de ateşkesin tamamen uygulanması gerektiği vurgulanarak, iki ana mekanizma kurulacağı belirtildi:

  1. Barış Kurulu: Uluslararası hukuki statüye sahip olacak bu yapılanma şemsiyesi altında Gazze'nin yeniden yapılanma ve inşası süreci yürütülecek. Kurul'un yetkisi 31 Aralık 2027 tarihine kadar sürecek.

  2. Uluslararası İstikrar Gücü (ISF): Barış Kurulu tarafından kurulmaya yetkilendirilen ISF, katılımcı devletler tarafından sağlanacak ve Mısır ile İsrail ile yakın istişare içinde çalışacak.

 

FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU VE GÜCÜN GÖREVLERİ

Tasarının en dikkat çekici maddelerinden biri ise, Filistin'in devletleşme sürecine işaret etmesi:

"Filistin Yönetimi'nin reform programı eksiksiz uygulandıktan ve Gazze'nin yeniden inşası belirli bir noktaya geldikten sonra nihayet Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşmeye giden kapsamlı bir yol ortaya çıkabilecektir."

ISF'in görevleri arasında ise şunlar bulunuyor:

  • Sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak.

  • Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılmasını sağlamak (askeri ve terör altyapılarının yıkılması dahil).

  • Sivillerin korunması ve insani operasyonlara destek vermek.

  • Yeni ve güvenilir Filistin polis gücüne destek sağlamak.

ISF, ABD, İsrail ve garantör ülkeler tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Gazze'den çekilecek ve bu süreçte ateşkesi gözetleme görevini icra edecek.

 

