Yolculuk yapacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
Yolculuk yapacaklar dikkat! İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal oldu

Haber Merkezi
Yolculuk yapacaklar dikkat! İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal oldu

Bursa’da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'dan da sefer iptali açıklaması yapıldı.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

 

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL

bursaÇanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

1
