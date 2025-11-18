İsrail tankları Suriye'ye girdi, kritik bölgede 'kontrol noktası' kurdu SPOT
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Um Izam köyüne tank ve askeri araçlarla girerek işgal ihlallerini sürdürdü. Suriye resmi ajansı, İsrail güçlerinin bölgede "kontrol noktası" kurduğunu bildirirken, Şam yönetimi bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, dikkat çekici bir hamleyle Suriye topraklarına girdi. Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında yer alan Um Izam köyü, İsrail güçlerinin hedefi oldu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail güçlerine ait bir tank ile dört askeri araç, Um Izam köyüne girdi ve ardından Rasm el-Halebi köyüne doğru ilerledi.
AMAÇ: KONTROL NOKTASI KURMAK
Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin gün içinde daha önce de Doğu Samedaniye köyü ile Han Arnabe beldesi arasındaki bölgeye girerek burada bir "kontrol noktası" kurduğu kaydedildi. Bu durum, İsrail'in Suriye topraklarındaki kalıcı varlığını derinleştirme hamlesi olarak yorumlanıyor.
SURİYE'DEN SERT KINAMA
Suriye makamları, İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek saldırıları sert bir dille kınadı.
Şam yönetimi, uluslararası topluma seslenerek İsrail ihlallerinin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.
Gündem
İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor