  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İsrail tankları Suriye'ye girdi, kritik bölgede 'kontrol noktası' kurdu SPOT
Dünya

İsrail tankları Suriye'ye girdi, kritik bölgede 'kontrol noktası' kurdu SPOT

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail tankları Suriye'ye girdi, kritik bölgede 'kontrol noktası' kurdu SPOT

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Um Izam köyüne tank ve askeri araçlarla girerek işgal ihlallerini sürdürdü. Suriye resmi ajansı, İsrail güçlerinin bölgede "kontrol noktası" kurduğunu bildirirken, Şam yönetimi bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, dikkat çekici bir hamleyle Suriye topraklarına girdi. Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında yer alan Um Izam köyü, İsrail güçlerinin hedefi oldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail güçlerine ait bir tank ile dört askeri araç, Um Izam köyüne girdi ve ardından Rasm el-Halebi köyüne doğru ilerledi.

AMAÇ: KONTROL NOKTASI KURMAK

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin gün içinde daha önce de Doğu Samedaniye köyü ile Han Arnabe beldesi arasındaki bölgeye girerek burada bir "kontrol noktası" kurduğu kaydedildi. Bu durum, İsrail'in Suriye topraklarındaki kalıcı varlığını derinleştirme hamlesi olarak yorumlanıyor.

SURİYE'DEN SERT KINAMA

Suriye makamları, İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek saldırıları sert bir dille kınadı.

Şam yönetimi, uluslararası topluma seslenerek İsrail ihlallerinin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Çin’e gidiyor
Suriye Dışişleri Bakanı Çin’e gidiyor

Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Çin’e gidiyor

İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'
İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'

Dünya

İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'

İsrailli bakan "Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular" Türkiye cephe hattı kuruyor
İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor

Gündem

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor

İsrailli katil bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi
İsrailli katil bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi

Dünya

İsrailli katil bakandan Filistinli yetkililere suikast tehdidi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
Rusya duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rus basını, Türkiye'ye olan tatil paketleri fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Haberde, fiyatlardaki gerilemenin süreceği b..
Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçırdı

Açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in uykularını kaçıracak ifadeler kullandı. Kurtulmuş, "Doğu Kudüs'ü olan bir Fili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23